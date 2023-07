Incidente a Modena, schianto in via Guarini: morto un motociclista di 48 anni

Modena, 31 luglio 2023 – Schianto mortale nel pomeriggio in via Guarini, all’incrocio con via Bondigli. A perdere la vita è stato un motociclista a bordo del suo scooter. La moto si è scontrata contro una Fiat Tipo condotta da un 53enne. La dinamica è ora al vaglio della polizia locale. Quel che è certo è che l'urto è stato talmente violento da provocare il decesso immediato della vittima, sbalzata a metri di distanza.

Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118 con automedica e ambulanza ma per il 48ennne non c'era più nulla da fare, nonostante i disperati tentativi di rianimalo l'uomo è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. Sul posto sono intervenuti subito anche gli agenti della polizia locale che si stanno ora occupando degli accertamenti