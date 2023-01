Incidente a Modena, gravissime due ragazze investite sulle strisce

L'incidente in viale Monte Kosica

Modena, 29 gennaio 2023 – Terribile incidente verso le 20 in viale Monte Kosica. Due ragazze di 17 e 18 anni sono state travolte da un Suv mentre attraversavano la strada. Trasportate all’ospedale di Baggiovara dal 118, le loro condizioni sono gravissime. Sul posto per i rilievi la polizia locale.

Da chiarire le circostanze dell’attraversamento, in particolare il colore dei relativi semafori, per le auto e pedonale, al momento dell’impatto. L’auto procedeva verso il centro mentre le ragazze pare attraversassero a piedi in direzione stazione.