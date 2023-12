Incidenti a raffica. Alla guida ubriachi. Tre schianti provocati negli ultimi giorni

Ha perso il controllo dell’auto e, dopo aver pericolosamente sbandato si è schiantato contro due vetture in sosta. Quando gli agenti della polizia locale sono giunti sul posto, però, si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test.

Nei guai è finito un 23enne, neopatentato che sarà denunciato per guida in stato d’ebbrezza. L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via Vaciglio centro. In particolare il 23enne, residente in città, intorno alle 5 stava percorrendo al volante di una Mercedes, provenendo da via Montanara, via Vaciglio quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito all’esterno della carreggiata, urtando una Fiat Punto e una Citroen C2 parcheggiate ai lati della strada. Sul posto, quindi, sono intervenuti gli equipaggi dell’Infortunistica, che hanno avviato i rilievi finalizzati a determinare le cause dell’accaduto, ancora in corso di accertamento, e hanno invitato il giovane a effettuare gli esami che ha però rifiutato. Per questo motivo nei confronti del ragazzo scatterà una denuncia, proprio come se la rilevazione avesse accertato una presenza di alcol nel sangue tale da collocarlo nella terza e più grave fascia individuata dalle norme. La sanzione, peraltro, sarà aggravata dal fatto che si tratta di un neopatentato. Ha perso il controllo della sua Volkswagen Golf anche un 25enne che stava percorrendo via Malagoli.

L’uomo, originario della Romania e residente a Foggia, intorno a mezzanotte ha sbandato all’altezza dell’incrocio con via Ferrari, danneggiando un albero e alcune fioriere collocate sul ciglio della strada. Come ha poi rivelato l’alcoltest eseguito dagli operatori della Polizia locale, l’automobilista viaggiava con un tasso alcolico di oltre il doppio del consentito, circa 1,3 grammi per litro. L’episodio costituisce solo uno dei tre casi di guida in stato di ebbrezza di carattere penale rilevati negli ultimi giorni dalle pattuglie del Comando di via Galilei.

Nel pomeriggio di ieri si è verificato un incidente all’incrocio tra via Nobili e via Cesare della Chiesa, tra una Panda che percorreva via Nobili (provenendo da strada Formigina) e una Toyota Auris che si è immessa da via Cesare della Chiesa. A causa dell’urto l’Auris si è cappottata e i passeggeri, tre lavoratori stranieri, sono rimasti feriti. Tutti e tre sono stati trasportati all’ospedale di Baggiovara ed uno ha riportato ferite di media gravità. Ferite lievi, invece, per gli altri due occupanti. Poco dopo ennesimo schianto all’altezza della rotatoria del grappolo d’uva: traffico è andato in tilt.