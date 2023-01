"Incidenti, controlli col velox sull’Estense"

"Non appena torneremo ad avere i nostri vigili urbani, la prima cosa che metteremo in campo come Comune sarà quella di acquistare un dispositivo adatto a svolgere un’opera di prevenzione più incisiva e significativa rispetto a quella attuale". Questo il pensiero del sindaco di Serramazzoni Claudio Bartolacelli su come innalzare la sicurezza stradale sulla trafficatissima Nuova Estense, venerdì pomeriggio teatro dell’ennesimo incidente mortale, nel quale ha perso la vità il 41enne pavullese Giorgio Masetti. Principale via di comunicazione tra la pianura e la montagna, il tratto di Ss12 in questione era stato costruito negli anni ‘80 in alternativa alla storica via Giardini. Originariamente pensata a tre corsie (due in salita e una sola in direzione di Modena), era stata poco tempo dopo, a seguito dei tanti incidenti causati dall’uso improprio della corsia centrale, convertita a due sole ampie corsie di marcia, con limiti di velocità compresi tra i 70 e i 90 kmh. Tuttavia, con l’aumento della mole di traffico leggero e soprattutto pesante, oggi si torna a mettere in discussione se la stessa strada sia ancora adeguata alle necessità attuali e – soprattutto – sicura. Secondo il sindaco di Serra, prima che sul tema infrastrutturale è necessario agire sul piano della prevenzione: "La strada è sempre stata pericolosa, e lo era addirittura di più quando era a tre corsie – nota Bartolacelli –. E’ evidente che la maggior parte degli incidenti avvengono laddove la velocità è eccessiva, oppure in caso di sorpassi nelle intersezioni di Riccò e Pazzano. E’ vero che spesso le forze dell’ordine sono presenti per fare prevenzione, ma si potrebbe anche pensare di installare qualche autovelox fisso. Non appena a marzo 2023 scadrà la convenzione con il Corpo Unico dell’Unione, Serra tornerà ad avere la propria polizia municipale e la prima cosa che faremo sarà acquistare un nuovo dispositivo mobile per la rilevazione della velocità. La scelta di uscire dal Corpo Unico dipende anche dal fatto che, in questi anni, non mi risulta siano stati fatti investimenti da parte dell’Unione su nuove tecnologie di prevenzione". Tra le ipotesi in discussione era spuntata anche l’idea di un Tutor: "Una soluzione sicuramente valida, ma sarà necessario tener conto di quelle che sono le potenzialità del Comune di Serra", avverte il sindaco.

E poi una considerazione sull’ipotesi di allargamento: "Non so se aumentare il numero di corsie migliorerebbe la sicurezza: bisogna prima far passare il messaggio che la velocità va ad ogni modo moderata.

E’ anche vero che la crescita del polo industriale di Madonna dei Baldaccini - La Monta ha comportato un aumento del traffico pesante, e quindi rallentamenti. Ma attenzione: sono convinto che, con un allargamento, l’arteria diventerebbe ulteriormente difficile da gestire".

r.p.