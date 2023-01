"Incidenti mortali, dieci anni di ’stallo’"

di Valentina Reggiani

Eccesso di velocità e poca attenzione verso ciclisti e pedoni, spesso legati ad una condizione di distrazione. Sono 38 le vittime della strada che si sono registrate nell’anno che si è appena concluso nell’ambito di trentasei incidenti avvenuti nella nostra provincia. Il numero è nettamente in calo se paragonato a quello del 2002, quando le vittime furono ben 141 ma il dato, dal 2014, risulta stabile se non in lieve aumento. Il bilancio delle vittime sulle nostre strade arriva dall’osservatorio indipendente dell’Associazione Italiana Familiari vittime della strada-APS. Il presidente, Franco Piacentini sottolinea come si sia ben lontani dall’obiettivo: quello di zero vittime sulle nostre strade e come, a partire dal 2008, quando le vittime furono 52, si sia assistito ad una sorta di ‘altalena’.

"C’è stato un sensibile calo dal 2002 al 2008 – spiega Piacentini – poi i numeri sono rimasti stabili. Tra il 2014 e il 2015, in realtà, le vittime sono state quasi venti in meno ma dal 2015 ad oggi non siamo riusciti ad evitare che sulle strade si registrassero altre vittime". Dai dati emerge come vi sia un elevato rischio tra i conducenti o trasportati di auto, seguiti dai pedoni. Le fasce d’età più colpite sono quelle tra i 18-28 anni, 50-60 anni e ultrasettantenni. Per quanto riguarda le cause, tra le prime c’è la perdita di controllo del veicolo, l’eccesso di velocità, mancata precedenza e poca attenzione nei confronti di pedoni e ciclisti, il tutto frutto principalmente di distrazione e superficialità. "Purtroppo non riusciamo a recuperare dati certi sulle condizioni fisiche dei coinvolti nei sinistri (alcol, droghe, medicine assunte) – afferma Piacentini – di cui tanto si legge, così come risulta difficile accertare l’uso di dispositivi al volante o la deprivazione di sonno, ma le diverse fuoriuscite senza apparente contatto con altri veicoli dovrebbero porre alcuni interrogativi anche sulle condizioni fisiche e psichiche di alcuni utenti. Dalle amministrazioni viene dato esplicito appoggio all’obiettivo previsto di dimezzare il numero di morti sulle strade entro il 2030, obiettivo già fallito nel decennio 20102020".

Secondo l’associazione si deve puntare da subito all’obiettivo zero morti e zero feriti gravi. "Ancora oggi la precedenza ai pedoni in corrispondenza degli attraversamenti è una semplice utopia: quando va bene li si schiva, si accelera, si sorpassa chi si ferma e si continua a non prendere alcun provvedimento, cosi come si continua impunemente a permettere la circolazione di biciclette con impianti di illuminazione sprovvisti o non funzionanti", dice Piacentini.

Proprio per sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno, la terza domenica di novembre, nella giornata dedicata alle vittime degli incidenti l’associazione aveva organizzato davanti al Duomo una manifestazione a cui hanno preso parte tantissimi parenti delle vittime della strada. Per dare un segnale forte l’associazione aveva attaccato alle sede cartelli con i nomi delle tantissime vittime di incidenti avvenuti sul nostro territorio.