Incidenti mortali sul cavalcavia, imputati assolti

Assolti perchè il fatto non sussiste. Dopo ben 13 anni dai fatti e dieci dall’udienza preliminare si è chiuso ieri in tribunale a Modena, con l’assoluzione piena il processo nei confronti di Nicola Rispoli, all’epoca dei fatti capo ufficio lavori pubblici di Castelfranco Emilia e Giovanni Dionisi, allora responsabile del secondo tronco della società autostrade. Entrambi erano finiti a processo per il reato di omicidio colposo in merito ai drammatici incidenti avvenuti nel 2007 e nel 2011 sul ponte che attraversava l’autostrada, in via Muzza Corona, Castelfranco. Entrambi gli imputati ieri sono stati assolti perchè il fatto non sussiste con riferimento all’incidente del 5 marzo 2011. Il giudice, invece, ha sentenziato il non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione per l’incidente del 16 luglio 2007. Tra sessanta giorni sarà depositata la motivazione. Le difese, tra cui l’avvocato Cinzia Bernini per Nicola Rispoli avevano ribadito in aula l’assoluta estraneità degli imputati rispetto al reato contestato. Nello schianto del 2011 (l’auto finì fuori strada, abbattendo il guard rail) persero la vita due muratori palermitani residenti a San Cesario.

Nel 2007 invece perse la vita un 43enne residente a Piumazzo. Entrambe le auto delle vittime, dopo aver perso il controllo all’altezza del ponte ‘incriminato’ sbandarono per poi precipitare in autostrada. Secondo la pubblica accusa la causa dei tragici schianti era da ricercarsi nei problemi strutturali del ponte e negli interventi non eseguiti per rinforzare le barriere. Ieri entrambi gli imputati sono stati invece assolti perchè il fatto non sussiste. Si chiude così un’annosa vicenda che ha tenuto banco per anni prima che si arrivasse a un pronunciamento e si chiarisse definitivamente la posizione degli accusati.

Valentina Reggiani