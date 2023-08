Incidenti nel sottopasso di Carpi: "Finalmente i rilevatori d'altezza per i camion"

"Dopo mesi (per non dire anni) di richieste e sollecitazioni da parte del nostro Gruppo Lega Carpi - Salvini Premier, finalmente sono stati posti i rilevatori di altezza per i veicoli ingombranti all’ingresso del sottopasso di via Pezzana all’incrocio con via Lago di Bracciano (il più critico, nel quale si sono verificati molti episodi di mezzi rimasti incastrati), così come anche in quello di via Cimitero Israelitico". Giulio Bonzanini, consigliere comunale Lega, interviene in merito all’installazione dei rilevatori di altezza. "Una misura di buon senso ma fin troppo tardiva, che si è raggiunta grazie alle efficaci insistenze mosse sul tema come Gruppo Lega Carpi, dentro e fuori il Consiglio Comunale, ad esempio con una specifica mozione depositata più di due anni fa, seguita da successive interrogazioni e richieste di aggiornamento sullo stato dei lavori. Sollecitazioni – prosegue Bonzanini – mosse verso l’Amministrazione comunale alla luce dei frequenti casi di incidenti e complicazioni alla viabilità e alla sicurezza stradale in quello specifico tratto, che necessitava quindi di un intervento, seppur minimo, ma decisivo per garantire maggiore attenzione e cautela per gli utenti della strada, oltre che per l’infrastruttura stessa che potrebbe rischiare di subire danni ingenti. In particolare – ricorda il consigliere comunale – il sottopasso tra via Pezzana e via Lago di Bracciano è stato oggetto negli ultimi anni di molteplici incidenti che hanno coinvolto mezzi medio-pesanti con un’altezza eccedente a quella consentita. Al netto della responsabilità personale di ogni utente della strada, reputiamo sia compito dell’Amministrazione predisporre tutti gli strumenti utili ad aumentare e favorire la sicurezza stradale e l’incolumità dei cittadini. Un impegno che come Lega ci eravamo presi verso Carpi, per essere sempre al fianco della comunità con soluzioni e proposte concrete".

m.s.c.