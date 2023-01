Inciviltà al parco di Doccia, a terra bottiglie di birra e rifiuti

Bottiglie vuote di birra e altri rifiuti di una "festa dell’inciviltà" caratterizzavano, almeno fino a ieri, il parco che si trova a Doccia nei pressi degli orti degli anziani. Le immagini sono state pubblicate e commentate sui gruppi social locali. Interpellato dal Carlino, il sindaco Enrico Tagliavini ha annunciato la pulizia in questi giorni e non ha escluso si riesca a risalire ai responsabili. Ha detto infatti il primo cittadino: "Purtroppo l’inciviltà la fa da padrona. Gli interventi di pulizia sono stati programmati per i prossimi giorni. L’area, nonostante sia spesso pulita anche dai volontari, che ringrazio, è soggetta a episodi di questo tipo. In zona presenti telecamere che saranno verificate per il riconoscimento dei responsabili".

