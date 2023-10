Inclusione e inserimento lavorativo: nuovo progetto in farmacia

Fino a dicembre la farmacia comunale "Carlo Urbani" di Castelnuovo Rangone accoglie un corner dedicato al progetto sociale Jofi CoEvolution, nato nel 2023 per idea della cooperativa modenese La Porta Bella, con l’obiettivo di sostenere l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di persone con fragilità. Jofi CoEvolution propone prodotti per il benessere dell’animale domestico e del suo proprietario, realizzati a mano da persone con fragilità presso il laboratorio di Montale, dove Maria Laura, castelnovese, insieme a Monica ed Erika ogni giorno si trovano per studiare, ideare, progettare, realizzare e confezionare prodotti unici e autentici, fatti a mano e artigianali.

E saranno proprio le lavoratrici di Jofi CoEvolution ad alternarsi presso il corner della Farmacia, per illustrare il progetto e i prodotti disponibili. "Un progetto originale e di spessore – commenta Monique Bonacorsi, assessora alla Farmacia comunale – che siamo felici di valorizzare all’interno della nostra farmacia. Originato da una realtà associativa vivace come La Porta Bella, Jofi racchiude in sé valori alti quali l’inclusività, la partecipazione e l’autonomia attraverso la formazione, e ha in Montale il suo cuore pulsante".

Nel catalogo Jofi sono presenti tappetini mobili arrotolabili per il benessere e il riposo del cane e del gatto, in versione indoor e outdoor con base impermeabile, accessori come tracolle, federe e cuscini per i tappetini, e corsi di formazione dedicati a chi desidera imparare a cucire. Il progetto Jofi prevede infatti la presenza di una sarta esperta, Alice Trenti, e di un’educatrice dedicata, Samanta Carpeggiani, che si occupano di formare e seguire le persone con fragilità giorno dopo giorno: l’obiettivo è quello di favorire l’acquisizione di nuove competenze e autonomie e produrre qualcosa di unico e originale.

m.ped.