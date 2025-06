Inclusione e servizi digitali. Siamo tra le città più smart

Modena conferma e rafforza il proprio ruolo tra le città più innovative e sostenibili d’Italia. Secondo l’EY Smart City Index 2025, la città si posiziona all’8° posto nella classifica generale tra i 109 capoluoghi di provincia italiani, guadagnando tre posizioni rispetto al 2022. Tra le città di medie dimensioni, Modena è la seconda più smart in Italia, preceduta solo da Trento.

La valutazione si basa su tre pilastri fondamentali: transizione ecologica, transizione digitale e inclusione sociale, misurati sia in termini di infrastrutture e servizi offerti (readiness), sia nei comportamenti dei cittadini.

Modena si distingue in particolare per l’inclusione sociale, dove si colloca al 4° posto a livello nazionale, grazie a iniziative efficaci di partecipazione civica, digital engagement e attrattività per nuovi residenti, studenti e imprese; la transizione digitale che la vede al 9° posto, con ottime performance nella disponibilità di servizi digitali e nell’utilizzo delle tecnologie da parte dei cittadini, e la transizione ecologica in cui la città ha un posizionamento solido, sostenuto da politiche ambientali avanzate, infrastrutture verdi e mobilità sostenibile.

Tra i progetti che hanno contribuito al posizionamento di Modena figurano il piano di mobilità sostenibile con estensione della rete ciclabile e nuove colonnine per la ricarica elettrica, la digitalizzazione dei servizi pubblici con l’attivazione di piattaforme online per anagrafe, tributi e sanità, e il rafforzamento delle politiche per l’inclusione attraverso investimenti in housing sociale, spazi di co-working nei quartieri e iniziative di engagement civico. In ambito ambientale, si segnalano anche interventi per il recupero di aree verdi e l’adozione di sistemi intelligenti per l’illuminazione pubblica a basso consumo.