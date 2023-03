Inclusione e territorio, domani un convegno sull’autismo a Villa Forni

In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo domani si terrà ‘Inclusione e territorio. Riflessioni su autismo e contesti di vita’, il convegno promosso e organizzato dall’azienda agricola Villa Forni, che ospita anche l’evento, e l’ASD I’M Possible. L’obiettivo è quello di condividere alcune riflessioni sul tema dell’autismo e sul rapporto tra inclusione sociale e azioni sul territorio, partendo da alcune domande come, come si coniugano all’autismo inclusione e contesti di vita? Quali potenzialità possono esservi nell’intreccio di tali elementi? Di che opportunità si fanno forti? I relatori presenteranno le rispettive realtà che affrontano quotidianamente la tematica dell’autismo con risposte concrete. Attraverso testimonianze dirette saranno proposte riflessioni ricche di significato per chi ascolta e per chi vive in prima persona le dinamiche dello spettro: sarà un confronto aperto sulle esperienze professionali e umani vissute quotidianamente. Impegnarsi nel condividere i contesti di vita di ragazzi e famiglie, mirare a promuovere la massima autonomia possibile, sviluppare al meglio le potenzialità delle persone con autismo, scoprire le risorse e le capacità di ciascuno: ogni realtà propone i propri strumenti, le proprie chiavi di lettura, per entrare in contatto e scardinare quella che spesso, dall’esterno, viene definita la chiusura del mondo dell’autismo. Si parlerà di lavoro, di sport, di formazione. Il programma prevede una mattinata dedicata alle conferenze delle varie associazioni protagoniste del convegno, come Villa Igea, che presenterà un progetto di intervento sperimentale in collaborazione con Villa Forni che sostituisce all’ambito ambulatoriale un contesto naturale, l’Istituto Charitas Asp, che illustrerà il progetto pilota di Psichiatria Nutrizionista avviato con gli ospiti dell’Istituto Charitas, e Il Tortellante e Progetto Pascia che presenteranno una relazione sui bisogni delle persone con autismo nella rete sanitaria specialistica e ospedaliera modenese. Dopo il pranzo, il pomeriggio sarà dedicato alle attività pratiche ed esperienziali all’aperto tenute da I’M Possible. "Consultando l’enciclopedia Treccani - spiega Francesca Raisi, di I’M Possible - alla voce ‘inclusione’ si legge l’atto, il fatto di includere, cioè di inserire, di comprendere in una serie, in un tutto. Come può dunque questa definizione trovare un collegamento con l’autismo che sarebbe essere l’opposto? Domani vorremmo mettere sul tavolo tutti gli elementi per cercare di trovare insieme risposte di valore". "Vogliamo creare aspirazioni, non aspettative. - racconta Clemente Forni, che attraverso l’azienda si occupa da anni di progetti di inclusione - Credo che mettere insieme le esperienze di tutti possa fornire una lettura ampia di problematiche, opportunità e soluzioni".

Sofia Silingardi