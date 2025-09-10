"Inclusione scolastica, il servizio è a rischio"

Il cambio dalla Cooperativa Domus a un nuovo gestore dei servizi educativi per l’inclusione scolastica di bambini e ragazzi con disabilità e servizi scolastici integrativi nei comuni di Pavullo e di Polinago, che riguarda 45 lavoratrici, ha creato un dibattito senza esclusione di colpi.

"L’incontro per effettuare il passaggio si è svolto il 5 settembre e a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico - segnala la Cgil - si registra una situazione gravissima e inaccettabile che rischia di mettere in difficoltà la continuità occupazionale delle lavoratrici e la copertura del servizio".

Silvia Mucci, della Funzione Pubblica Cgil, accusa Domus di ostacolare "da mesi il regolare passaggio del personale. In particolare – dice -, nonostante le richieste che tutte le Organizzazioni sindacali hanno fatto alla Cooperativa a partire dall’11 luglio 2025, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’elenco dei dati relativi alle lavoratrici in essere su quel servizio è stato fornito solo con dati parziali riguardanti 16 lavoratrici sulle 45 coinvolte. Questo sta rendendo particolarmente difficile la corretta verifica e gestione del subentro, e si configura come una violazione dell’accordo integrativo provinciale e del Ccnl".

Simona Ugolotti funzionaria FP Cgil afferma che "le lavoratrici non possono essere ostaggio di logiche aziendali ed è indegno ritrovarsi all’inizio del mese di settembre a non sapere ancora chi sarà il proprio datore di lavoro per il prossimo anno scolastico dopo che per mesi la Cooperativa uscente non le ha nemmeno informate di quanto stava accadendo".

Domus Assistenza (aderente a Confcooperative Terre d’Emilia) ribatte che non c’è nessun ostacolo da parte sua, "ma il pieno rispetto delle norme e dei patti firmati con le amministrazioni comunali e il sindacato". Ricorda che il contratto precedente è scaduto il 31 agosto 2025 e di aver onorato tempi e modi previsti dagli accordi. "Delle 45 lavoratrici interessate – precisa -, 17 si sono rese disponibili a valutare la proposta del nuovo gestore. Qualcuna delle restanti si è dimessa prima della scadenza dell’appalto, mentre una quindicina ha deciso di restare in servizio nella nostra cooperativa. Affermare che si tratta di manovre è offensivo della libertà di scelta di lavoratrici che ragionano con la loro testa". Domus aggiunge che questo istituto, che hanno "contribuito a far nascere ha prodotto la distorsione di una concorrenza tra impari. Ci sono imprese che investono sui servizi ricercando la qualità e altre il cui unico onere è partecipare alle gare, casomai con sconti rilevanti, sapendo che il personale di cui hanno bisogno è già disponibile e formato".

w. b.