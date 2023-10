"Incognita gennaio, panico tra le famiglie"

Il segretario provinciale della Cgil Daniele Dieci ieri era a Roma per la manifestazione nazionale su ’lavoro pace, salute, democrazia, ambiente, salari, istruzione fino ad arrivare ai diritti’.

Dieci, anche a Modena si avverte l’inadeguatezza dei salari rispetto al costo della vita.

"A Roma manifestiamo contro un modello economico che alimenta le disuguaglianze, comprime salari e retribuzioni, uccide sul lavoro: a Modena siamo già a quota 13 nel 2023, un numero assimilabile a una strage".

Tutto sommato a Modena però la disoccupazione è bassa.

"Sì, ma tre lavoratori su 4 sono precari, la retribuzione aumenta solo se rientri nella casistica uomo, bianco, di mezza età, che vive in alcune città della provincia. Altrimenti lo stipendio cala in base all’etnia, al genere, al luogo dove lavori".

Una misura di sostegno può essere il reddito di cittadinanza, ma sarà progressivamente abolito perché, secondo l’esecutivo, non ha funzionato la parte legata all’inserimento lavorativo.

"Da quello che registriamo attraverso i patronati abbiamo visto che rispetto ai 1.825 beneficiari nella città di Modena contiamo 400 persone che hanno perso il sostegno dal primo settembre, metà dei quali non hanno ancora attivato il percorso formativo".

Probabilmente chi non si è attivato per il percorso formativo non ne aveva bisogno.

"Aspetterei prima di trarre conclusioni. La soppressione della misura è evidente che è stata pensato dal governo per ridurre il numero di destinatari del sussidio. Occorre però fare attenzione a una data".

Quale?

"Nessuno sa cosa succederà dopo il 31 dicembre, quando scadranno tutte le 1.800 prestazioni su Modena, senza contare le altre in provincia. Il governo non si è ancora pronunciato su che fine faranno coloro che non percepiranno il Reddito nel nuovo anno e comincia a serpeggiare il panico tra le famiglie".

Al momento comunque non si registrano particolari proteste.

"Pensare che siccome non ci siano reazioni, che non scoppino proteste o moti di rabbia, allora la situazione è destinata a normalizzarsi e non avrà nessuna conseguenza è un errore fatale".

Gianpaolo Annese