"Incompetenza dei controllori"

"Chi ha distratto i fondi dalle casse di Amo ha goduto dell’incompetenza amministrativa di chi doveva controllare, al quale vi guardate bene di chiedere conto, anzi alla prima occasione festaiola di raduno dei vostri sostenitori lo avete applaudito come un eroe omerico che si è sacrificato per evitare le ’strumentalizzazioni’ della perfida destra, per un dichiarato bene comune che è il vostro che quello del partito, mai quello della comunità modenese" Maria Grazia Modena interviene sullo scandalo che ha investito Amo. "La debolezza di tutti gli enti pubblici partecipati è di origine politica, derivante dalle nomine da parte della politica di amministratori e direttori che hanno il minimo comune multiplo di appartenere alla stessa famiglia partitica di chi governa, ovviamente a Modena al PD, anziché sulla base di competenze amministrative specifiche. Occorre modificare questa distorsione. Garantire competenza vale molto di più di tutte le promesse taumaturgiche di irrigidimento dei controlli o dell’applicazione di presidi anticorruzione, il cosidetto modello organizzativo 231, che rappresentano solo fumo negli occhi. L’appartenenza allo stesso partito dei vecchi e del nuovo amministratore unico compromette gravemente anche il principio di imparzialità, che a sua volta apre al sospetto di una intenzionale continuità". "Il vero reato, in questa vicenda, non è soltanto l’ammanco economico – dice Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia – sulla cui responsabilità sta indagando la magistratura, ma la ferita profonda inferta alla credibilità delle istituzioni. Questo è il danno più grande, quello che pesa di più sulla coscienza collettiva e sulla fiducia dei cittadini. Chi ha responsabilità dirette verrà perseguito nelle sedi opportune, ma chi ha permesso che un sistema deviasse in questo modo ha fatto perdere ai cittadini la fiducia nel pubblico. E questo non può passare sotto silenzio, né essere archiviato con qualche aggiustamento tecnico. Per questo motivo, perché il piano è politico, mi sarei aspettato parole più forti, più nette".