Incontri con le aziende

Nuovo appuntamento del ciclo ’Incontri con le imprese’, organizzato per domani dall’ufficio orientamento al lavoro e placement di Unimore insieme ad Er-Go (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna). L’evento si terrà al Laboratorio Aperto Modena - ex Aem (Viale Buon Pastore 43), dalle 14.30 alle 17.30, dove saranno presenti 25 imprese, sia del territorio che provenienti da fuori regione, interessate a conoscere e selezionare studenti, studentesse e laureati Unimore per opportunità di tirocinio e lavoro. I profili maggiormente ricercati sono quelli di studenti, laureati e laureandi in Ingegneria, Economia, Lingue, Informatica, Chimica, Fisica e Matematica. I partecipanti, muniti del curriculum cartaceo potranno accedere alle postazioni delle aziende di loro interesse, per candidarsi e sostenere brevi colloqui con i selezionatori.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi dal sito di Unimore, fino al giorno stesso dell’incontro.