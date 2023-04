Incontri e concerti con l’antica Accademia

Ancora pochi conoscono l’antichissima Accademia nazionale di scienze, lettere e arti di Modena di corso Vittorio Emanuele II 59, ente culturale fondato nella seconda metà del ‘600. Tra studiosi e appassionati, però, l’Accademia è molto conosciuta per l’importantissimo archivio e per la gigantesca biblioteca specializzata soprattutto in lettere e arti, giurisprudenza e scienze. È composta da ’soci’, alcuni noti come l’ex sindaco di Modena Giorgio Pighi che dirige la branca giuridica e Giorgio Montecchi che segue le lettere, pubblica volumi scientifici e soprattutto organizza importanti conferenze come quelle del corrente semestre presentate ieri. "Anche queste semestre come in passato – spiegano Salvatore Puliatti, presidente dell’Accademia e Licia Beggi Miani, segretario generale – avremo importanti incontri, in collaborazione con tante istituzioni come il Ministero della cultura, Unimore, biblioteche e scuole e le consuete partnership con la Notte dei musei e la Notte degli archivi del 9 giugno. Al liceo musicale Sigonio un concerto di archi suonerà con il pubblico che assisterà seduto sulle scale". Si parte, mercoledì e giovedì alle 16, con ’Innovazione tecnologica e diritto industriale’ con docenti e avvocati e ’Una lettera di Silvio Cinquini a proposito degli Studi matematici a Modena dal dopoguerra alla nascita del Dipartimento (1984)’ con Franca Cattelani Degani. Previsti incontri su ’Dante e Manzoni nella prospettiva giuridica’ (20 aprile), ’Carlo Goldoni a 250 anni dalla sua morte’ (11 maggio), e sulla decorazione dell’800 a Palazzo ducale di Modena (30 maggio).

s.l.