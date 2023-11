Incontri in corso con le forze politiche

Nelle ultime settimane di settembre e nei primi giorni di ottobre, Lapam Confartigianato ha incontrato separatamente alcune delle principali forze politiche del territorio in vista delle elezioni amministrative che si terranno a Carpi nel 2024. Tra i temi toccati durante gli incontri si è fatto il punto sull’Unione Terre d’Argine: l’associazione ha apprezzato la condivisione del nuovo PUG che dovrebbe portare a un più ordinato sviluppo del territorio se, parallelamente, completato con un potenziamento dell’Ufficio di Piano e l’adozione di regolamenti omogenei e condivisi. Tra le questioni aperte la promozione dei centri città con eventi meglio coordinati e interventi a favore del mondo economico tramite bandi e incentivi.

Particolarmente a cuore all’associazione il capitolo relativo alla semplificazione amministrativa: l’associazione, da tempo, chiede un alleggerimento della burocrazia per favorire il mondo imprenditoriale, arrivando anche all’uniformazione dei regolamenti comunali nel territorio dell’Unione Terre d’Argine.

E poi il sostegno all’economia locale: consapevoli che molte questioni economiche si giocano su tavoli nazionali, se non internazionali, l’amministrazione locale può e deve promuovere attività che creino attrattività territoriale per richiamare in città investimenti e insediamenti produttivi. Incentivare la nascita di nuove imprese ad hoc, salvaguardando quelle già esistenti, permettendo alle piccole e medie imprese modalità più efficaci per opportunità e occasioni di lavoro in materia di appalti pubblici.