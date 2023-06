Incontri ’interculturali’ nei quartieri

La partecipazione è al centro del Progetto DiverCities di cui il Comune di Modena è partner. Nell’ambito del progetto che coinvolge otto città e tre reti nazionali di città interculturali di quattro Paesi europei, Modena organizza cinque assemblee cittadine – la prima sarà domani – una per quartiere e una conclusiva dell’intera città, con l’obiettivo di presentare i contenuti della nuova Carta viva per Modena Interculturale. Carta viva, nata in seno a Modena Interculturale e presentata nelle scorse settimane alla giunta comunale con il contributo di rappresentanti di alcune delle comunità di migranti presenti in città, intende essere uno strumento di riferimento e una guida nello sviluppo di politiche e servizi orientati all’intercultura.

La Carta è anche uno strumento aperto e modificabile attraverso momenti di dialogo strutturato. Domani, alle 9 presso Windsor Park, in strada San Faustino il primo appuntamento di ’Modena Interculturale incontra i quartieri’ sarà dunque un’opportunità d’incontro e confronto per costruire la città del dialogo e dell’intercultura, oltre che per accogliere nuovi contenuti e suggerimenti dei cittadini affinché Carta viva sia sempre più frutto di un processo partecipato concreto ed ampio. Dalle 10.30 fino alle 12 è previsto un workgroup.