Incontri, mostre e spettacoli Dagli oggetti ai grandi discorsi Così nascono le rivoluzioni

Ritorna ‘Rivoluzioni’, il progetto che riflette sulle trasformazioni sociali e politiche attraverso gli oggetti e discorsi rivoluzionari, con incontri, mostre, spettacoli e un nuovo portale web dedicato. Gli oggetti ‘rivoluzionari’, dal frigorifero alla carta di credito, che hanno portato grandi cambiamenti per la società. Le parole e i discorsi per la pace, la giustizia, i diritti civili. Le rivoluzioni nella storia della scienza e della tecnica, come l’innovazione tecnologica e il rapporto tra scienza e cittadinanza. Questi alcuni degli elementi della nuova edizione del progetto ‘Rivoluzioni. Trasformazioni sociali e politiche nella storia e nella cultura moderna e contemporanea’, insieme alle iniziative con le scuole, alla ricerca storica che confluisce nel portale web, a un percorso sulle immagini e le rappresentazioni delle rivoluzioni, a un ciclo di conferenze sulle trasformazioni sociali e politiche e al convegno sulle rivoluzioni e le riforme nella storia del cristianesimo. Si parte oggi con ‘Mythos e logos. Noi, i Greci e la rivoluzione del pensiero’ alle 17.30 presso la Fondazione Collegio San Carlo, e si prosegue con un ciclo di conferenze che si terranno di venerdì fino a maggio. "È un progetto – spiega Giuliano Albarani, presidente della Fondazione San Carlo – che esplora le rivoluzioni, la loro presenza all’interno della nostra storia e società, sia in riferimento alla contemporaneità sia in una logica di lungo periodo. Il progetto vuole mostrare come le rivoluzioni non siano solo quelle politiche o istituzionali, ma anche quelle della cultura, di mentalità, che riguardano i rapporti di genere, le relazioni intergenerazionali. L’intenzione è quella di mostrare quanto ancora sia possibile modificare gli assetti della nostra realtà quando questi risultano in qualche modo incompatibili con le nostre esigenze, oltre a essere un modo di innovativo di fare socializzazione culturale e formazione in città". Dopo il successo della prima edizione, che si concluderà il 31 marzo con lo spettacolo di danza ’Ri(e)voluzioni. Oggetti in movimento’ al teatro Pavarotti Freni, proseguono i percorsi sugli ’Oggetti rivoluzionari’, come il frigorifero e la Barbie. Continuano anche le iniziative che coinvolgono gli studenti delle scuole secondarie di Modena in un dialogo incentrato sulle principali rivoluzioni del Novecento. In programma poi un percorso interdisciplinare su ‘Immagini e rappresentazioni delle rivoluzioni’, in collaborazione con enti e istituti culturali modenesi, che sfocerà nella mostra ‘Mai visto’ basata sul patrimonio di lastre fotografiche di inizio Novecento custodite dalla Fondazione San Carlo. Infine, nell’ambito di ‘Parole, idee e discorsi rivoluzionari’, un progetto teatrale verrà dedicato alla conquista del diritto all’istruzione.

Sofia Silingardi