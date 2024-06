"Incontri nelle frazioni per iniziare. Raccoglieremo idee per il futuro"

È un’agenda già ricchissima d’impegni quella che attende il rieletto sindaco di Marano sul Panaro, Giovanni Galli. Innanzitutto, c’è la data dell’insediamento del nuovo consiglio comunale, che è stato fissato per il 25 giugno alle 20,30 in municipio. Poi, ovviamente, c’è la nuova Giunta, che sarà pronta a tempi record, tra oggi e domani. Un nome, intanto, è già sicuro: quello di Alessandra Mazzucchi, "bomber di preferenze - ha commentato Galli - che testimonia la promozione del coraggio e del grandissimo lavoro per avviare i lavori della nuova scuola".

Ed ecco i canonici "primi 100 giorni", che appunto vedono già diversi impegni da parte del rieletto sindaco e che si muoveranno sostanzialmente su due direttrici: da un lato l’ascolto della popolazione, attraverso incontri ad hoc anche per presentare il nuovo consiglio comunale e i nuovi assessori, dall’altro azioni volte a potenziare la comunicazione istituzionale del Comune (come l’apertura del canale Whatsapp) e a progettare importanti opere per la comunità locale. "Nelle prossime settimane – conferma infatti Galli - faremo incontri nelle frazioni e nel capoluogo per presentare giunta e consiglieri e raccogliere idee per l’avvio della progettazione partecipata per la riqualificazione del Parco delle Bocce in centro (fase propedeutica). Prevediamo inoltre l’apertura dell’ufficio della Giunta al sabato mattina, con vicesindaco e assessori, per raccogliere segnalazioni e ascoltare i cittadini. Definiremo per i consiglieri di maggioranza deleghe specifiche, a supporto delle attività della giunta. Avvieremo il canale WhatsApp del Comune come upgrade della comunicazione. Avvieremo poi focus group tematici per aiutare la Giunta su compiti specifici e inizieremo la progettazione esecutiva del primo stralcio della ciclopedonale su via Gramsci per 500.000 euro". Ma non solo. Il primo cittadino ha aggiunto: "In agenda c’è anche la conclusione della progettazione esecutiva della rotonda a sud del paese, sulla Strada provinciale 4".

Marco Pederzoli