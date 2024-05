Incontri per aiutare padri separati

Prosegue il ciclo di incontri promossi dal laboratorio Self Help, gruppo permanente di auto-aiuto e supporto per uomini separati o che si stanno separando e si trovano ad affrontare nuove sfide. L’appuntamento è per oggi alle 21 al Centro delle Famiglie di via del Gambero 77 e proseguirà nei 4 lunedì successivi. Il laboratorio è guidato dallo psicologo e psicoterapeuta Franco Boldrini con la collaborazione del prof. Massimo Panari e di Gianfranco Molinaro da anni impegnato assieme alla moglie Maria Barra per tutelare i diritti dei nonni, coinvolti nelle separazioni dei figli. La partecipazione (in presenza o a distanza in videoconferenza) è gratuita ma serve la prenotazione (339-3142626, 347-2223158 e 335-7831693). Self Help, che gode del patrocinio del Comune di Modena e della collaborazione del Centro sportivo italiano e dell’Associazione genitori sottratti, in 13 anni ha già incontrato oltre 150 persone. Il ciclo di incontri al via oggi è dedicato in particolare al tema della mancata autorevolezza dei padri.