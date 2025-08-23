Incontri, serate a tema e corsi. A Finale riparte l’attività del Carc

Ferie già concluse per il Carc, attivissimo circolo finalese presieduto dal professor Cesarino Caselli (nella foto), che si prepara alla ripresa con un ricchissimo calendario di iniziative e di proposte. Innanzitutto, i tre appuntamenti della rassegna ’Incontriamoci a settembre’ che si dipanerà per tre mercoledì del mese prossimo, sempre all’aula magna della scuola Frassoni: il 10 settembre l’ingegner Fabio Mantovani parlerà di ’Intelligenza artificiale e dintorni’, il 17 i professori Luca Gherardi e Giulio Antonio Borgatti, apprezzati divulgatori letterari, ci porteranno nella Roma romanesca di Belli e Gadda, ’L’arte, er digiuno, la fatica, la piggione, le carcere, er governo’. Il 24 poi una serata blues con Marco Benati, Francesco Boni e orchestra.

Alcuni dei protagonisti di questi incontri saranno poi fra i docenti dei nuovi corsi dell’Università di tutte le età e del tempo libero, che è arrivata al suo 34° anno accademico. Da burraco alla letteratura inglese, dalle esplorazioni della natura all’astronomia, dalla storia della musica all’aceto balsamico al cinema e alla cucina, dall’arte e all’enologia, i venti corsi si articoleranno in alcune lezioni, dall’autunno alla primavera e prevederanno anche visite guidate e prove pratiche. Fra i docenti del corso di storia, dedicato a ’I diversi’, anche Christian Feloni, assessore alla cultura del Comune di Finale. Tutti i corsi sono aperti a tutti, e prevedono un piccolo contributo di frequenza, mentre saranno gratuiti per gli studenti delle scuole medie e superiori: l’unico requisito richiesto è la tessera Carc. Iscrizioni aperte dal 15 settembre.

s.m.