Incontri sul dialetto per tre domeniche

Incontri sul dialetto si terranno a Zocca per iniziativa dell’Associazione culturale ’La Slucadora’, che gestisce il Museo del Castagno e il Museo Laboratorio del Borlengo, del Ciacio e della Tigella di Zocca, e da anni cerca di diffondere le tradizioni e la cultura contadina e montanara. Set descorér in dialet? (Sai parlare in dialetto?) è il titolo dell’iniziativa che si svolge in collaborazione con la scuola primaria di primo grado, con il patrocinio del Comune. Una prima parte degli incontri si terrà in febbraio e saranno proposte parole dialettali anche tramite proverbi e modi di dire. In marzo, invece, nelle domeniche 10, 17 e 24, dalle 9,45 alle 12, gli incontri si svolgeranno ai Musei, in via San Giacomo 724.

w. b.