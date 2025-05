Incontro Aimag-Hera stasera a San Rocco

Si preannuncia molto partecipata l’assemblea pubblica sul tema Aimag-Hera in programma stasera alle 20.30 in Auditorium San Rocco. La serata prevede la presentazione e il confronto sul percorso di partnership industriale tra Aimag Spa ed Hera Spa: saranno presenti il sindaco Riccardo Righi e la Giunta che faranno il punto sullo stato di avanzamento del percorso, per chiarire dubbi e rispondere alle domande dei partecipanti. Il 22 gennaio scorso i CdA di Aimag ed Hera hanno sottoscritto l’accordo quadro di partnership e il 27 marzo i sindaci del ‘Comitato ristretto’ dei soci pubblici Aimag hanno sottolineato che "l’accordo rafforza l’azienda".