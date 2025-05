Incontro con il figlio di Fausto Coppi

Nuovo asfalto sulle strade che il prossimo mercoledì vedranno il passaggio del Giro d’Italia e già tanti appassionati ciclisti a ‘sperimentare’ il suggestivo tratto san Pellegrino-Piandelagotti. Sarà infatti il durissimo Gran Premio della Montagna dell’Alpe San Pellegrino (a quota 1.525 metri, con pendenze sino al 19%) il protagonista modenese della 11^ tappa del Giro, 25 anni dall’ultima volta (a Piandelagotti passò da altra strada nel 2023). Tutte le strade della zona saranno chiuse inderogabilmente alle ore 12.15.

Il Comune di Frassinoro ha organizzato varie iniziative per l’accoglienza del passaggio della Viareggio-Castelnuovo Monti mercoledì alle ore 14 circa: "I corridori transiteranno a Frassinoro dopo 114 km di gara e dopo l’impegnativa salita all’Alpe di San Pellegrino. Per l’occasione l’Amministrazione comunale ha organizzato alle ore 9,30 un incontro in palestra con gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Frassinoro e alle 10,30 l’inaugurazione di un’opera dell’artista Giada Muzzi con l’intervento dello scultore Dario Tazzioli. Alle 11 si terrà un importante incontro al Castello: il giornalista Leo Turrini intervisterà Faustino Coppi figlio del grande Fausto. Alle 14 tutti in strada ad assistere al passaggio della carovana del Giro e a tifare i corridori". E non solo di Fausto Coppi si parlerà, dato che il 2 agosto sarà intitolato a Marco Pantani un nuovo circuito cittadino della lunghezza di 72 km che partirà da Montefiorino e toccherà Frassinoro. Una dedica nel 40° anniversario della gara ciclistica del 1985 vinta da un giovane Pantani sulle strade della Val Dragone. E proprio Pantani fu protagonista anche della salita del san Pellegrino al Giro.

g. p.