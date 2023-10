Incontro dopo il rogo alla Ca.Re. Aimag ha rassicurato i cittadini

Si è svolto martedì sera a Fossoli l’incontro tra i residenti, Aimag e l’amministrazione comunale per fare chiarezza sull’incendio al Ca.Re dello scorso 30 settembre. L’azienda ha rassicurato sulle misure di sicurezza ma i cittadini restano preoccupati per i troppi episodi in pochi anni. I valori degli inquinanti sono risultati nella norma, l’elevata concentrazione di acroleina (sostanza tossica irritante per occhi, pelle e vie respiratorie) riscontrata a Rovereto sulla Secchia per una breve durata non ha avuto effetti cronici nocivi alla salute delle persone, come fatto sapere da Arpae e Ausl.

Si tratta del quarto rogo negli ultimi dieci anni: situazione che per i cittadini di Fossoli, Carpi, Novi e Rovereto è diventata insostenibile. Aimag, nella figura della presidente Paola Ruggiero, ha spiegato ed elencato tutto ciò che riguarda la macchina organizzativa che si innesca nei minuti successivi ad un rogo, rassicurando i presenti sulla messa in campo delle misure di sicurezza più elevate.

Ad aprire l’incontro è stato il sindaco di Carpi Alberto Bellelli che ha ammesso di non essere ancora in possesso della relazione dei Vigili del Fuoco utile ai fini di stabilire le cause che hanno portato al rogo.