Incontro pubblico per definire il Pug

Comincia a Sassuolo la ‘lunga marcia’ del Pug. L’avvio di un percorso di condivisione e una discussione su alcuni temi di particolare rilevanza per Sassuolo tra cui il centro storico e la sua accessibilità sono le tematiche rispetto alle quali l’amministrazione comunale ha organizzato, con appuntamento domani alle 18,30 presso il teatro Rompianesi della Casa nel Parco in Largo Bezzi 4, un incontro pubblico a cui prenderanno parte l’assessore al Centro storico e Commercio Federico Ferrari e l’assessore alla Pianificazione e Sviluppo del Territorio David Zilioli. L’incontro sarà anche l’occasione per iniziare un confronto.