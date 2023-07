Incrocio Formigina-Da Vinci, attenzione al semaforo guasto

Il semaforo all’incrocio tra strada Formigina e via Leonardo da Vinci, a Modena, funziona solo a lampeggio a causa di un guasto che perdura dalla mattinata di ieri e che le due squadre di tecnici già intervenuti non sono ancora riusciti a risolvere.

La Polizia locale raccomanda agli automobilisti e a tutti gli utenti della strada di usare particolare attenzione, moderando la velocità e rispettando le precedenze. I tecnici di Hera sono intervenuti già ieri mattina, subito dopo la prima segnalazione del malfunzionamento giunta al Comando di via Galilei verso le 10.30 circa. Un secondo tentativo è stato fatto nel pomeriggio da parte di altri tecnici di supporto, ma l’intervento non è terminato e si presume potrà essere risolto solo nella giornata di oggi. Fino al ripristino, le pattuglie della Polizia locale garantiranno frequenti passaggi in zona per regolare direttamente il traffico nell’incrocio solo in caso di necessità o nell’eventualità che si formassero code.

v. r.