Incrocio pericoloso, finalmente la rotatoria

Pronti 430mila euro per la rotatoria tra la Circonvallazione Sud e via Frescobaldi, con inizio dei lavori annunciato per agosto del 2024, previa approvazione del progetto esecutivo appena adottato dalla Giunta. Dopo quella di San Michele, lungo la provinciale 19 che incrocia via San Michele e via del Bacino – lavori già cominciati, consegna entro l’estate – l’Amministrazione aggiunge un’altra rotatoria alla viabilità cittadina. Come quella di San Michele, anche della rotatoria di via Frescobaldi si parla da diversi anni, complice una semicurva che limita sensibilmente la visibilità dell’asse stradale. La Giunta Menani ha così scelto di accelerare nella speranza che gli automobilisti, su quel tratto di strada pericolosissimo, non lo facciano più. L’incrocio, infatti, è uno dei più insidiosi in città: non si contano gli incidenti, qualche volta non privi di conseguenze per conducenti, pedoni e automobili. Nel 2016, a restare coinvolta fu una Ferrari California che stava andando a prendere una sposa: autista illeso ma auto e nozze rovinate. L’anno seguente i report segnalavano, in quella zona, ben sei incidenti. Meno coreografico di quello che coinvolse la ‘supercar’ cinque anni prima, ma decisamente più grave, un altro incidente risalente alla primavera del 2021, quando rimasero feriti due ventenni che persero il controllo dell’auto su cui viaggiavano anche a causa del fondo bagnato: l’accaduto indusse la consigliera comunale di Forza Italia Claudia Severi a portare in consiglio, con un’interrrogazione, la necessità di intervenire anche collocando in zona un autovelox, ottenendo dal sindaco Gian Francesco Menani rassicurazioni su una soluzione che sarebbe stata trovata, non con il ‘velox’, ma "con una rotatoria – disse il primo cittadino – la cui realizzazione è già prevista".

Ci è voluto qualche anno, ma ci siamo. Nell’intersezione in questione, negli ultimi anni, si sono verificati diversi incidenti a causa del fatto che via Circonvallazione Sud è una strada in ambito urbano caratterizzata, tuttavia, da due corsie per senso di marcia, sufficientemente larghe, tali quindi da invogliare gli automobilisti che la frequentano ad accelerare e a viaggiare ad elevate velocità, si legge sull’atto che approva il progetto, realizzato il quale ci si aspetta non solo un miglioramento in termini di sicurezza, ma anche una immissione più fluida del flusso veicolare proveniente da via Frescobaldi verso via Circonvallazione Sud, e viceversa.

Stefano Fogliani