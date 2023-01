Incrocio pericoloso in via Milano: intervenire subito

Scrivo per segnalare che da alcuni mesi, più volte durante la settimana, l’intero quadrilatero tra via Milano, via Mantova, via Bergamo, via Cremona, rimane all’imbrunire completamente al buio. Lampioni stradali spenti, un oscurità totale, pericolosissimo in queste stradine strette e piene di auto parcheggiate, con i bidoni della spazzatura a lato strada (in un caso in prossimità di incrocio). Ho segnalato più volte, sia alla Polizia Municipale, che ad Hera la pericolosità della situazione. Anche qualche sera fa, rientrata a casa proprio all’ora in cui si è verificato un incidente, ho chiamato la municipale, che mi ha invitato a segnalare ad Hera il disservizio.

Si tratta di strade trafficate, e l’assenza di luce in via Milano comprende anche il pericolosissimo attraversamento via MilanoMorane. Dopo i gravi fatti avvenuti negli scorsi anni, stiamo ancora aspettando i dissuasori, la zona 30, lo spostamento dei bidoni dall’incrocio… possiamo muoverci prima del prossimo incidente?

Possiamo chiedere ad Hera di tenere le luci accese??? Possiamo mettere in sicurezza le strade minori, utilizzate da tutti come scorciatoie ai 90 all’ora?

Possiamo?

Grazie

Francesca