"Incrocio pericoloso, servono i dossi"

"L’incrocio di via Grazia Deledda con via Ghiarone è molto pericoloso. Ci rivolgiamo all’amministrazione comunale affinché intervenga, installando ad esempio dossi per moderare la velocità su via Ghiarone, come già c’erano in passato". E’ questo, in estrema sintesi, l’appello che la castelvetrese Sandra Zoboli, a nome di diversi residenti della zona, rivolge pubblicamente al Comune. "Già la scorsa estate – spiega Zoboli – avevamo presentato una petizione in municipio, ma non siamo stati considerati. Ora vogliamo tornare a evidenziare questo problema".