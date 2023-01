Incubo affitti in provincia: 11mila richieste di aiuto

di Alberto Greco Sale la tensione abitativa in provincia di Modena, tanto che non si arresta la corsa al rialzo delle locazioni. E sempre più famiglie incontrano difficoltà a pagare l’affitto. Nel modenese sono state 11.076 le domande (pari ad un tasso di necessità di 15,7 ogni mille abitanti) pervenute alla Regione sul bando affitti 2022, che mette a disposizione contributi pari a 3 mensilità per un tetto massimo di 1.500 euro. Ne sanno qualcosa gli studenti universitari che stentano a trovare ospitalità a Modena dove il costo – secondo un’indagine condotta da Udu e Sunia a Modena – è aumentato del + 12,6% per una stanza singola e del + 21,4% per una doppia. E proprio il capoluogo insieme al distretto di Vignola sono le aree dove è più alta la richiesta di aiuto per la difficoltà delle famiglie a pagare le pigioni. La Regione per andare in soccorso a questi nuclei – con Isee annuo fino a 17.154 euro oppure fino a 35mila euro se hanno subito una diminuzione del reddito Irpef di almeno il 25% rispetto a quello del 2021 – ha messo sul piatto 40 milioni di euro come ’Fondo affitti’, di cui 10,6 dal bilancio regionale e...