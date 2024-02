Incubo baby gang, quattro denunce. Ragazzino picchiato e rapinato. Aggressori smascherati da un video

Un video che ritrae un ragazzino che viene aggredito e preso a schiaffi da un altro giovanissimo. Accanto altri minori: alcuni che filmano con i telefonini, altri che prendono parte al pestaggio o comunque non fanno nulla per impedirlo. Ancora un’aggressione ai danni di un minore in città e, come spesso accade, i responsabili della violenza sono coetanei.

L’episodio è avvenuto lo scorso 30 gennaio in un cortile di un’abitazione privata ed è venuto a galla grazie alla segnalazione anonima sull’applicazione della Polizia di Stato "YouPol". Un utente, infatti, ha trasmesso un video, acquisito su un noto canale social, in cui veniva ripresa l’aggressione ai danni della vittima, poi rapinata dello zainetto. Il video, diffuso online, era diventato virale. A quel punto gli agenti della squadra Mobile – acquisite le immagini – hanno subito iniziato l’attività di indagine sentendo la vittima: un 14enne modenese. Grazie alla testimonianza dello studente i poliziotti sono risaliti ai responsabili. Nessuna ‘sorpresa’ purtroppo: si tratta di quattro minorenni, due 14enni, un 15enne ed un 16enne denunciati per il reato di rapina in concorso ai danni dello studente. In base a quanto emerso infatti il branco, lo scorso 30 gennaio nel cortile di un’abitazione di uno degli indagati, ha aggredito la vittima per impossessarsi del suo zainetto. Uno dei quattro lo ha preso a schiaffi mentre gli altri tre hanno partecipato alla rapina chi in modo attivo, chi passivamente ma comunque senza muovere un dito a difesa della vittima e quindi con la consapevolezza di ciò che stava avvenendo. I quattro sono stati individuati, identificati e denunciati. Sono state diverse, lo scorso anno le segnalazioni arrivate sull’applicazione YouPol della Polizia di Stato. La App permette infatti di inviare segnalazioni, anche in forma anonima, con la possibilità di allegare video, audio, immagini e testo ed era nata nel 2017 per segnalare episodi di spaccio di droga e bullismo, per essere poi implementata anche con la possibilità di segnalare episodi di violenza domestica.

Intanto i carabinieri mercoledì sera hanno individuato e bloccato un giovane che girava in centro storico stringendo un cutter tra le mani. L’uomo, in stato confusionale, è stato fermato dopo essersi introdotto all’interno di un locale ma all’arrivo dei militari si era già disfatto dell’arma. Lo stesso è stato accompagnato in ospedale, al fine di accertare il suo stato di salute. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti volti a verificare se abbia commesso eventuali reati.

Valentina Reggiani