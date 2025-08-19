Incubo Chikungunya, i casi sono 19. Prelievi per risalire al paziente zero

Continua a salire il numero di casi accertati di Chikungunya in provincia di Modena. A ieri erano 19: 12 donne e 7 uomini, compresi tra i 14 e gli 84 anni. Il comune principalmente coinvolto è Carpi (16 casi), cui si aggiungono 1 caso di Concordia e 2 di San Prospero (ieri un sospetto anche a San Felice). L’Ausl di Modena fa sapere che tutte le persone infettate sono in buone condizioni di salute e attualmente nessuna è ricoverata in ospedale.

Si è ancora alla ricerca del paziente ‘zero’: dall’indagine epidemiologica condotta fino ad adesso, ancora in fase di svolgimento, i nuovi ’positivi’ non sono rientrati da viaggi all’estero. Per questo, da oggi, l’Ausl di Modena ha deciso di aggiungere un’altra azione: i prelievi in libero accesso, al fine di rintracciare eventuali nuovi casi di infezione sul territorio, importanti per individuarne la provenienza (paziente zero) e circoscriverne il più possibile la diffusione.

L’Ausl invita i residenti di Carpi che da fine luglio abbiano manifestato sintomi compatibili con la Chikungunya (febbre e artralgie) e/o che abbiano effettuato viaggi in zone endemiche (Sud-Est Asiatico, Africa, America Centrale e Meridionale, subcontinente indiano, Oceania), a sottoporsi ad un prelievo del sangue e all’analisi delle urine per la ricerca di positività alla malattia. I cittadini che rientrano nella casistica sopra indicata potranno recarsi in libero accesso dalle 8 alle 10 al Centro prelievi di Carpi, in piazzale dei Donatori di Sangue 3, da oggi fino al 30 agosto (esclusa domenica 24 agosto). Sarà necessario portare con sè le urine già raccolte nell’apposita provetta, ritirabile nelle farmacie territoriali, e la tessera sanitaria.

Sul fronte della disinfestazione straordinaria, si sono concluse le operazioni avviate dal Comune di Carpi lo scorso giovedì, per contrastare la diffusione della zanzara tigre, vettore del virus Chikungunya. Gli interventi, svolti con diverse modalità e secondo le procedure previste dai protocolli ministeriali e regionali, hanno riguardato tutto il territorio comunale. Da ieri mattina sono in corso azioni mirate nella zona di via Wiligelmo, con l’applicazione di prodotti larvicidi ed adulticidi all’interno delle aree private interessate dal tracciamento dei casi positivi, e non si escludono nuovi interventi mirati in base alle indicazioni sanitarie.

"Abbiamo agito in stretta intesa con la Regione Emilia-Romagna e l’Ausl di Modena, all’interno dell’Unità di Crisi che coordina le azioni di profilassi sanitaria – sottolinea il sindaco Riccardo Righi –. Il dispiegamento di mezzi e risorse, tra personale comunale, ditte incaricate e volontari, ci ha permesso non solo di effettuare i trattamenti previsti, ma anche di garantire un’ampia informazione alla cittadinanza: volantini, comunicazioni tramite auto con altoparlante, canali stampa, radio, social, nuovo servizio WhatsApp dedicato alle emergenze".

Grazie alle rilevazioni già effettuate, "si registra una significativa riduzione del numero di esemplari di zanzara tigre – aggiunge Righi –. Un dato incoraggiante, perché l’obiettivo principale è ridurre la circolazione di vettori del virus in un momento in cui sono presenti numerosi casi in diverse zone della città. Restiamo vigili: attendiamo i prossimi aggiornamenti dall’Ausl di Modena sui casi sospetti e, in base a quelle valutazioni, siamo pronti a mettere in campo ulteriori azioni mirate, sempre condivise con Regione e sanità pubblica". Maria Silvia Cabri