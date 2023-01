Incubo inflazione: ci costa più di 3mila euro

di Alberto Greco Un’impennata dell’inflazione tanto repentina e veloce non si registrava a Modena dal 1983, da quando cioè maturò l’idea di un referendum abrogativo della scala mobile, fatto poi nel 1985. Il valore – calcolato dall’ufficio statistica del Comune di Modena – facendo riferimento ai dati di novembre 2022, risulta, infatti, in aumento su base tendenziale annua del 13%. Oggi, in conseguenza del mancato adeguamento delle buste paga al costo della vita, per una famiglia media modenese si calcola – secondo la valutazione dell’Unione Nazionale Consumatori – una perdita tendenziale annua, coi livelli inflattivi raggiunti, di non meno di 3.142 euro. Una enormità se pensiamo che corrisponde praticamente a circa due mensilità di stipendio di un lavoratore medio. Ma gli effetti del prolungarsi della guerra in Ucraina e della speculazione, da dopo aprile (come mostra il grafico qui sopra) sono stati devastanti se si considera che nei primi 4 mesi l’oscillazione dell’inflazione ha avuto uno scostamento di un solo punto percentuale, da + 4,7% a 5,7%. Nei successivi 7 mesi, invece, ha fatto un balzo di 6,3 punti percentuali, volando dal 5,7% di fine aprile al 13,0% di novembre. Ora si attende – secondo Istat – un rallentamento, ma la...