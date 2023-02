Incubo Superbonus 110% "I crediti fiscali incagliati sono un problema sociale"

Superbonus 110% e crediti fiscali bloccati, "un problema che investe famiglie e aziende e che sta diventado anche un caso sociale". Infatti non riguarda più solo le imprese, ma anche tutti quei condomini i cui lavori sono fermi (un migliaio nella nostra provincia), con disagi anche gravi per chi ci abita.

Le associazioni di categoria nei giorni scorsi hanno fatto pressione perché le pubbliche amministrazioni scendano in campo e valutino l’acquisto dei crediti incagliati, tema oggetto di una recente mozione del Pd in Consiglio Comunale. Ma ieri il Governo avrebbe annunciato l’intenzione di bloccare sul nascere le operazioni di acquisto di crediti da parte di Regioni e altri enti pubblici con un vero e proprio divieto. "Queste operazioni di acquisto, infatti, potrebbero essere contabilizzate come indebitamento, possibile solo in forme limitatissime".

"L’iniziativa di cedere i crediti agli enti pubblici – dice Francesco Stagi di Cna – poteva rappresentare un punto di partenza per sloccare la situazione. Il percorso iniziato da Treviso, poi continuato in Sardegna, Piemonte, Campania, Lazio, Sicilia e Basilicata era valido. I crediti sono fermi nelle banche e Cna – come altre associazioni – "ha fatto la propria parte: nel 2022, grazie agli accordi stipulati con alcune banche, abbiamo consentito la smobilizzazione di oltre 41 milioni di crediti fiscali maturati in particolare grazie al superbonus, mentre per il 2023 sta lavorando per raccogliere altre disponibilità".

"In queste condizioni – aggiunge Claudio Candini, presidente del Collegio degli imprenditori edili dell’Emilia – è pressoché impossibile far partire nuovi cantieri, con ripercussioni negative oltre che sulle imprese anche sui cittadini che non possono utilizzare i vantaggi fiscali offerti. La vera svolta sarebbe stata permettere anche ad altri enti pubblici di attuare lo stesso tipo di iniziative messe in campo da Sardegna e Piemonte. Queste decisioni potevano innescare un positivo effetto domino. Forse non sarà risolutivo, ma è un primo passo".