Incuria alla rotatoria del ’Grappolo’. La rabbia dell’artista Carnevali: "Inaccettabile danno d’immagine"

Attorno al "Grappolo d’uva", l’opera dell’artista modenese Erio Carnevali – che dal 2006 accoglie chi giunge in città proveniente dal casello autostradale Modena Sud, chi scende dalla montagna, oppure arriva percorrendo la tangenziale nord in direzione Vignola –, rischia di aprirsi una querelle tra l’artista, i donatori e il Comune.

"Sono ormai passati mesi – scrive in una nota Carnevali – da quando un mezzo ha letteralmente sfondato e distrutto le porte dell’ingresso al Grappolo nella relativa rotatoria". Si nota, infatti, il cancello abbattuto da uno dei tanti incidenti nella zona con le lamiere accartocciate a terra insieme a cartelli rotti.

Maestro, cosa ha mosso la sua decisione di denunciare l’accaduto?

"Questa situazione è comprensibilmente inaccettabile e sono molto dispiaciuto anche perché è lesiva prima di tutto della mia immagine, oltreché di quella di Modena e di chi ha speso centinaia di migliaia di euro per fare dono alla città di questa opera. Per questo col mio legale seguirò l’evolversi della situazione". Quale è il suo rammarico?

"Per raggiungere il ’Grappolo’ ed effettuare la manutenzione è stato realizzato un vialetto delimitato da due porte per evitare che chiunque si introduca.

Da 2 o 3 mesi le porte sono state abbattute a terra: l’ho appreso dalle tante mail che mi sono arrivate. Sono passato a vedere e la situazione è peggio della descrizione. Il monumento non ha subito lesioni, ma l’impressione per chi arriva e si ferma a fotografare è di abbandono, di incuria e questo nuoce tanto alla mia immagine che a quella della città".

Chi ha il compito della manutenzione?

"Il progetto fu finanziato dal Consorzio Tutela del Lambrusco, che attraverso il suo presidente Pierluigi Sciolette mi incaricò di studiare la proposta. Poi si aggiunge il concorso al 50% della Camera di Commercio, presieduta allora da Alberto Mantovani, scomparso in questi giorni, e poi da ultimo è intervenuta anche l’Enoteca Regionale. Tutti insieme ne fecero dono al Comune e oggi spetta al Comune la manutenzione dell’opera e la salvaguardia della sua integrità. Ed è per questo che mi risulta che il presidente del Consorzio del Lambrusco abbia contattato l’assessore all’Urbanistica".

Come nacque l’idea di questa originale scultura?

"Il Comune di Modena aveva chiesto di fare dentro quella rotatoria, che è la più grande della città (60 metri di diametro), qualcosa che rispecchiasse i prodotti modenesi. Fu Sciolette che mi propose e mi incaricò di mettere lì un enorme grappolo. L’idea originale era di qualcosa che accogliesse chi arriva in città e, soprattutto, che diventasse un topos del luogo".

Quali le caratteristiche e i numeri di questa opera?

"E’ l’opera più grande al mondo realizzata in vetro di Murano. L’idea originale prevedeva fosse composta di 240 acini, ma poi io ne ho aggiunto uno sotto e in realtà sono 241. Hanno ognuno un diametro che varia da 40 a 50 centimetri. Abbiamo dovuto fare due misure di acini perché la struttura del grappolo è tale che avrebbero potuto toccarsi in caso di terremoto o vento. Se si fosse rotto un acino si sarebbe potuto creare un effetto domino che avrebbe compromesso l’integrità di molti altri acini. E’ alta 12 metri e larga 6. Oggi è una delle opere di Modena più fotografate. Ho scelto l’impiego del vetro per il fatto che riluce e dà l’idea della spuma del Lambrusco e contemporaneamente la brillantezza del grappolo col sole richiama, al suo sorgere e al tramonto, la vita del ciclo dell’uva".

La speranza è di un ripristino prima di Natale, compresa l’illuminazione "ora spenta".

A Reggio – fa notare – una situazione simile è stata risolta...