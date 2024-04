Indagine per revenge porn: "Diffuse foto osè dell’ex". Giovane finisce nei guai

Avrebbe tradito la fidanzata con la sorellastra di lei. Dopo la breve relazione, però, avrebbe comunicato alla ragazza di non volere ‘nulla di serio’.

La giovane, a quel punto, con la complicità di una terza sorellastra, per vendicarsi avrebbe inviato ai genitori del giovane le foto senza veli del ragazzo, ovvero scatti che la coppia aveva realizzato in momenti di intimità. Venuto a conoscenza di quanto accaduto, la vittima ha denunciato tutto alle forze dell’ordine ed ora le due giovani parenti rischiano il processo per revenge porn, ovvero il reato introdotto dalla legge 69/2019, il cosiddetto ’codice rosso’.

A seguito della chiusura dell’inchiesta, le due indagate sono state sottoposte ad interrogatorio, fornendo la propria versione dei fatti, negando ogni addebito.

La procura aveva chiesto l’archiviazione del fascicolo perché il fatto non costituisce reato, accogliendo l’istanza della difesa. La persona offesa, il giovane appunto ha però presentato opposizione e ieri, a seguito della opposizione alla richiesta di archiviazione, il Gip si è riservato sulla decisione.

Nel caso in cui il giudice accogliesse l’opposizione, le due, che hanno età tra i 30 e i 40 anni, rischierebbero il processo. I fatti sarebbero avvenuti nel 2022 a Modena. In sostanza la presunta parte offesa aveva una relazione con una giovane.

Nell’ambito della stessa, però, aveva iniziato a frequentare anche la sorellastra ma, poco tempo dopo, aveva deciso di chiudere la frequentazione. Quest’ultima, per vendicarsi, con la complicità di un’altra parente aveva quindi inviato una foto intima del ragazzo ai genitori dello stesso. (Una foto che lo stesso giovane aveva realizzato e che poi aveva inviato all’indagata). Da qui la denuncia per revenge porn.

Valentina Reggiani