Indagine sugli under 35. Arriva il questionario per sondare la fiducia dei giovani nelle istituzioni

Da "quanto sei soddisfatto della vita a Modena" a "descrivi la città con una parola", passando per la conoscenza dei luoghi di aggregazione alla fiducia nei confronti degli altri cittadini, fino al rapporto con le istituzioni e all’attenzione verso la politica. Sono alcune delle domande rivolte ai 730 giovani da 18 a 35 anni che in questi giorni stanno ricevendo via posta elettronica il questionario dell’Amministrazione comunale dedicato, appunto, alle fasce più giovani della popolazione. L’indagine ha un taglio prettamente sociologico e punta a sondare la fiducia nelle istituzioni, la partecipazione alla vita sociale e in generale il grado di soddisfazione per la propria condizione, mutuando alcune domande dall’annuale indagine Istat sugli aspetti della vita quotidiana.

Il questionario si articola in 20 domande, oltre a far luce sugli aspetti socio-demografici dei partecipanti, e segue la campagna digitale sviluppata in settembre che aveva permesso di raccogliere centinaia di adesioni di under 35 a ’Modena Panel’, ampliando la platea di cittadini che partecipano alle ricerche online rispondendo ai questionari di opinione, cioè il gruppo da cui estrarre di volta in volta campioni rappresentativi della popolazione modenese. Sono numerosi, infatti, gli ambiti delle indagini di gradimento, rivolte agli utenti dei servizi, e dei sondaggi d’opinione per i quali l’Amministrazione comunale, già da diversi anni, può contare sulla collaborazione dei cittadini nel contesto di un sistema consolidato di ricerche e sondaggi che consente di migliorare costantemente i servizi offerti e adeguarli alle esigenze degli utenti.

La campagna sui social network aveva visto circa 650 adesioni che, sommati agli 80 giovani già presenti nel panel, ha portato il totale a 730. Per la maggioranza degli iscritti, quindi, il sondaggio in corso sarà il primo a cui prendono parte e anche questo motivo la partecipazione permetterà di valutarne il grado di interesse, verificando la percentuale di rispondenti.

Attualmente sono oltre 2mila i cittadini modenesi che vengono selezionati casualmente per ogni indagine del Comune e consultati periodicamente. Gli iscritti, infatti, possono scegliere di volta in volta se rispondere o no ai questionari inviati e possono richiedere la cancellazione dal panel in qualunque momento. Indicativamente, ogni anno, sono previste due o tre sondaggi di opinione e alcune indagini di ’customer satisfaction’, queste ultime rivolte solo agli utenti diretti dei servizi. Ovviamente i dati personali raccolti nell’ambito di questi percorsi telematici sono gestiti nel rispetto delle norme sulla privacy, analizzati in forma anonima e aggregata e non sono comunicati a terzi.