Indagini, la chiusura è imminente

Pare sia imminente la chiusura delle indagini sull’atroce delitto di Alice Neri. Ad oggi l’unico indagato resta il tunisino 30enne Mohamed Gaaloul, in carcere da dicembre, dopo la cattura avvenuta in Francia, al confine con la Svizzera. "Ci sembra prematuro pensare ora alla chiusura – osserva la consulente nominata dal marito della vittima, la criminalista Katia Sartori –: ci sono ancora strade da esplorare. Ho consegnato la mia relazione di novanta pagine pochi giorni fa all’avvocato Ingroia: le nostre indagini difensive ci portano a dire che ci sono ancora diversi elementi da verificare. Sono accaduti, nei giorni precedenti il delitto, alcuni episodi da rivedere alla luce di quanto emerso con la dottoressa Cattaneo nell’ambito dell’incontro finale, volto a condividere con i periti i primi esiti medico legali. Tra questi la conferma della presenza di un frammento osseo, della lunghezza di un centimetro, nel cuore della vittima. Ciò, a mio avviso, fa presumere che sicuramente i fendenti sono stati inferti con una certa violenza. Attendiamo gli esiti della professoressa Cattaneo – conclude Sartori – ma, sicuramente, svolgeremo una simulazione del delitto al fine di verificarne nuovamente la dinamica. Ci sono troppe cose che non tornano: noi siamo orientati al delitto passionale e non certo ad un omicidio d’impeto".

v. r.