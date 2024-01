Indagini sull’incidente . Anziano trascinato dal bus. Gravi lesioni alle gambe

Sono ancora gravissime le condizioni del 77enne rimasto coinvolto nel tragico incidente, lunedì mattina mentre era intento a scendere da un autobus, sorretto da un bastone.

L’anziano è stato infatti sottoposto ad un intervento chirurgico e resta ricoverato in terapia intensiva: la prognosi è riservata a causa delle numerose e gravi ferite riportate.

Sono intanto in corso le indagini, da parte della Polizia locale, per capire quanto accaduto alle 9.30 circa di lunedì sulla linea urbana 8. Il mezzo SETA proveniva da viale Martiri della Libertà e stava percorrendo la corsia preferenziale di via Emilia Est per poi effettuare la prevista fermata di Largo Garibaldi.

L’anziano, una volta aperte le porte, è sceso dal mezzo pubblico ma poi è caduto rovinosamente a terra. Infatti pare che l’uomo, supportato da un bastone, abbia appoggiato inizialmente il bastone a terra ma sia rimasto con il piede sul mezzo proprio mentre si chiudevano le porte.

Rimasto incastrato con il piede – secondo una prima ricostruzione appunto – il passeggero sarebbe stato trascinato sull’asfalto e travolto dal mezzo, prima di finire a terra privo di sensi e con gravissime lesioni agli arti inferiori. Gli agenti della Polizia locale, giunti subito sul posto hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed effettuato i rilievi: il conducente del mezzo pubblico ha dichiarato di non essersi accorto di nulla tanto che è stato poi raggiunto dalla chiamata proveniente dalla centrale operativa di Seta, a sua volta contattata dal Comando della Polizia locale.

Seta ha aperto a sua volta una procedura di indagine interna ed attiverà tutte le necessarie verifiche del caso per far luce su quanto accaduto.

Saranno fondamentali, per ricostruire la dinamica, le verifiche sui filmati di videosorveglianza delle telecamere presenti sul mezzo.

Il 77enne è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale di Baggiovara in codice rosso. Sottoposto ad un intervento chirurgico urgente, le sue condizioni risultano ancora critiche.

La Direzione aziendale di Seta ha espresso piena vicinanza al passeggero rimasto ferito nell’incidente.

Valentina Reggiani