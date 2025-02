Indirizzo postale: cambio gratuito dopo il maltempo

Tra i comuni colpiti dal maltempo, in provincia di Modena è il Comune di Prignano sulla Secchia ad essere interessato dal servizio per cambiare gratuitamente la corrispondenza dal vecchio al nuovo indirizzo. Il servizio è stato prorogato fino a dicembre 2025. "Lo scorso ottobre e lo scorso 8 dicembre la zona fu interessata prima da forti piogge e poi da una nevicata eccezionale, che causarono frane e disservizi alla viabilità, anche con crolli. Con questa iniziativa – dicono i referenti – Poste Italiane conferma la propria vicinanza e attenzione alle popolazioni colpite da eventi problematici per i cittadini".

Il servizio, dedicato a tutti coloro che non hanno ancora definito la propria situazione abitativa, permette di ricevere automaticamente la posta dal vecchio al nuovo indirizzo. E’ valido per la corrispondenza destinata sia in Italia che all’estero e può essere prorogato dagli interessati contattando il numero verde 800.003.333. A tale numero anche il dettaglio dei civici interessati.