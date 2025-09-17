"Indossare gli occhiali". Sciopero alla Motovario

"Occhiali protettivi da utilizzare sempre, in qualsiasi mansione e circostanza". Questa frase è l’oggetto dello scontro alla Motovario di (Modena) tra l’azienda e i lavoratori. L’azienda tra i leader mondiali della produzione di motoriduttori, per il secondo giorno deve fare i conti con uno sciopero di quattro ore proclamato dai sindacati metalmeccanici. Per Fiom-Cgil Modena, Fim Cisl Emilia Centrale e Rsu Motovario si tratta di "una applicazione non solo totalmente priva di senso, ingiustificata ed in violazione del Ddl 81/08 sulla sicurezza sul lavoro", ma "soprattutto una modalità che non riduce i rischi di infortunio, ma al contrario li aumenta". Indossare sempre gli occhiali "diventa pericoloso e dannoso quando non serve", dice Giuseppe Faillace, rappresentante lavoratori sicurezza Fiom Cgil. La decisione aziendale, spiegano i sindacati, crea paradossi per cui un lavoratore è costretto a indossare gli occhiali protettivi anche solo per andare in bagno o andare in sala ristoro e crea vere e proprie situazioni di pericolo. "Per esempio imporre ai guidatori di carrello elettrico l’utilizzo degli occhiali limita loro enormemente la visuale incrementando il rischio di incidente e dunque di infortunio, spiegano le sigle sindacali.