Gli scontrini di una volta...

Massimo Pandolfi
Gli scontrini di una volta...
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente AdriaticaPoliziotto uccide pitbullCaldo anomaloFestival FilosofiaElettra LamborghiniGelati migliori
Acquista il giornale
Cronaca"Indossare gli occhiali". Sciopero alla Motovario
17 set 2025
REDAZIONE MODENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. "Indossare gli occhiali". Sciopero alla Motovario

"Indossare gli occhiali". Sciopero alla Motovario

"Occhiali protettivi da utilizzare sempre, in qualsiasi mansione e circostanza". Questa frase è l’oggetto dello scontro alla Motovario di (Modena)...

"Occhiali protettivi da utilizzare sempre, in qualsiasi mansione e circostanza". Questa frase è l’oggetto dello scontro alla Motovario di (Modena)...

"Occhiali protettivi da utilizzare sempre, in qualsiasi mansione e circostanza". Questa frase è l’oggetto dello scontro alla Motovario di (Modena)...

"Occhiali protettivi da utilizzare sempre, in qualsiasi mansione e circostanza". Questa frase è l’oggetto dello scontro alla Motovario di (Modena) tra l’azienda e i lavoratori. L’azienda tra i leader mondiali della produzione di motoriduttori, per il secondo giorno deve fare i conti con uno sciopero di quattro ore proclamato dai sindacati metalmeccanici. Per Fiom-Cgil Modena, Fim Cisl Emilia Centrale e Rsu Motovario si tratta di "una applicazione non solo totalmente priva di senso, ingiustificata ed in violazione del Ddl 81/08 sulla sicurezza sul lavoro", ma "soprattutto una modalità che non riduce i rischi di infortunio, ma al contrario li aumenta". Indossare sempre gli occhiali "diventa pericoloso e dannoso quando non serve", dice Giuseppe Faillace, rappresentante lavoratori sicurezza Fiom Cgil. La decisione aziendale, spiegano i sindacati, crea paradossi per cui un lavoratore è costretto a indossare gli occhiali protettivi anche solo per andare in bagno o andare in sala ristoro e crea vere e proprie situazioni di pericolo. "Per esempio imporre ai guidatori di carrello elettrico l’utilizzo degli occhiali limita loro enormemente la visuale incrementando il rischio di incidente e dunque di infortunio, spiegano le sigle sindacali.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata