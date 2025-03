Industria Festival Architettura, al via la raccolta di idee

Un concorso per raccogliere il punto di vista dei cittadini su edifici e aree industriali, per capire come le vorrebbero vedere trasformate. ’E se fosse ..’ è il titolo del concorso proposto da IF - Industria Festival Architettura, dove ’IF’ vale anche come un ’SE’ in quanto il futuro di tutti sta nelle scelte di tutti. Un festival inedito, che avrà il suo cuore a Modena e provincia dal 28 marzo all’8 aprile, per sensibilizzare sul futuro dei luoghi dell’industria. Partecipare è semplice e tutti i cittadini possono farlo, con pochi step: si sceglie un edificio industriale in disuso nella propria città e lo si fotografa; se ne immagina la trasformazione e si modifica la fotografia con, ad esempio, software di I.A., programmi di grafica, penne, collage, etc ...; infine si sceglie uno slogan per motivare e accompagnare la trasformazione.

Sono invitati a partecipare singoli cittadini di qualsiasi età, ma anche famiglie, associazioni, artisti, studenti, storici, informatici, programmatori. Gli architetti sono esclusi dalla presente call.

La call vuole raccogliere il punto di vista degli abitanti del territorio su come trasformare le aree industriali dismesse e attivare nei cittadini uno spirito critico, focalizzando le aree abbandonate, e percepirle come potenziale risorsa per la città.

Le foto devono essere inviate attraverso il sito web del festival entro le 12 del 30 marzo. È necessario caricare sia una foto dell’edificio come è oggi sia una foto di come è stato rielaborato graficamente. La giuria, costituita dal Consiglio di Fondazione Architetti di Modena, sceglierà le cinque proposte più fantasiose e trasformative, seguendo criteri di originalità e di sensibilità civica. In particolare: