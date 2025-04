Industria Festival fa tappa a Carpi, cuore del tessile

IF - Industria Festival Architettura prosegue il suo percorso itinerante a tappe in giro per la provincia di Modena e per altre città dell’Emilia-Romagna, alla scoperta dei luoghi dei distretti industriali, dal tessile all’agroalimentare, che hanno reso il territorio un punto di riferimento a livello internazionale. Ogni tappa approfondisce un tema che riguarda il rapporto tra architettura e industria, ispirato dal luogo stesso in cui ci si trova. Oggi a Carpi, cuore del distretto tessile si pone l’accento sull’importanza dell’immagine in termini di valorizzazione del prodotto.

Al Tecnopolo UniMoRe dalle 9 alle 11, gli studenti delle Università La Sapienza di Roma e della Cina presenteranno i loro workshop realizzati su due aree industriali del territorio: via dell’Industria a Carpi (per la progettazione di spazi aperti pubblici e servizi) ed ex Scuole Garibaldi di Soliera (per la progettazione di start-up e alloggi). L’obiettivo dei lavori degli studenti è quello di creare e consolidare una competenza nella lettura paesaggistica e territoriale attraverso un’analisi multidisciplinare, e una competenza teorica e pratica nella progettazione alle varie scale, dall’urbanistica all’architettura fino anche al recupero di manufatti edilizi esistenti.

Interverranno tra gli altri il sindaco di Soliera, l’assessore all’Urbanistica e rigenerazione urbana del Comune di Carpi, alcuni docenti delle due università.

Sempre oggi presso il Tecnopolo UniMoRe, dalle 12 alle 13 sarà possibile visitare la mostra ’Vittorio Gregotti: disegno urbano tra Cina e Italia, i casi Bicocca e Pujiang’ e nel pomeriggio sempre a Carpi, sono in programma due conferenze: la prima ’Quando l’industria fa cultura: la valorizzazione del patrimonio industriale e del territorio’ dalle 15 alle 17.30 presso Palazzo dei Pio. La seconda conferenza, fissata per le ore 18, si intitola ’L’immagine dell’industria: architettura e visibilità di un brand’ e si terrà presso lo spazio Baracca sul mare, headquarters dell’azienda Daniela Dallavalle.