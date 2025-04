Industria in crisi, la mobilitazione: "Serve un nuovo contratto sociale per salvare le nostre produzioni"

Nella giornata di ieri le sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil hanno comunicato una mobilitazione per aprire un nuovo ‘contratto sociale’ sul territorio. Chiedendo a comune, provincia e prefettura l’apertura di un tavolo di confronto per "attivarsi e agire allineati per fare fronte alla crisi della manifattura e della logistica che minaccia da tempo le aziende del territorio e i lavoratori", commenta il segretario generale Cigl Modena Daniele Dieci. "L’aumento del costo delle materie prime e dell’energia e l’evoluzione delle tecnologie – cui le piccole realtà del modenese sono meno permeabili – hanno già portato a momenti di incertezza. A questo si aggiunge ora – la scelta della data non è casuale, a poche ore dall’entrata in vigore degli ultimi dazi di Trump – la guerra commerciale con gli Usa, che minaccia di avere un peso nell’ordine dei miliardi di euro per il territorio".

Il territorio "è in difficoltà e il nostro obbiettivo è garantire la sopravvivenza delle realtà locali che ci rendono un eccellenza internazionale" chiosa Roberto Rinaldi, coordinatore Uil di Modena e Reggio, "questo significa fare ‘fronte comune’ fra tutti gli attori coinvolti: aziende, lavoratori e istituzioni. Significa investire sul pubblico e sulla formazione dei lavoratori, incoraggiare a tornare le maestranze che hanno scelto l’estero e garantire che i lavoratori della provincia non perdano il posto di lavoro".

Non è infatti una "lista della spesa" la serie di punti proposti dalle sigle sindacali, precisa la segretaria di Cisl Emilia Centrale Rosaria Papaleo: "I punti in elenco per essere efficaci hanno bisogno dell’azione coesa di tutti gli attori e – precisa – vogliono essere uno stimolo prepositivo verso la politica perché prenda posizione, comprenda questa crisi e agisca in maniera meno timida di quanto fatto fino ad ora. Agendo come una comunità si può far fronte alla minaccia di ‘desertificazione industriale’ del territorio: occorre coesione tra tutti gli attori in campo, e penso anche a Confindustria guidata dal presidente modenese Emanuele Orsini".

E verso il Parlamento europeo è rivolta l’ultimo appello di Rinaldi. "Inviteremo anche gli europarlamentari a sollecitare interventi e politiche di collaborazione e mutuo supporto. Non è da dimenticare che la comunità europea è un gigante in termini di mercato e popolazione. A quel livello, come a livello locale, occorre un cambio di direzione volto a tutelare e proteggere lavoratori ed eccellenze". "Abbiamo fornito una formazione, un progetto – conclude Dieci – e un esempio di coesione come forma di responsabilità sociale. Con la richiesta di aprire un tavolo di confronto speriamo di poter contribuire tutti quanti a preservare e garantire posti di lavoro e trovare una risposta efficace alla crisi che si prospetta".