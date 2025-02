"Inefficienza figlia anche di dirigenti inadeguati"

"Stiamo seguendo con grande attenzione e a tutti i livelli la questione relativa al trasporto pubblico locale. È chiaro che ci troviamo di fronte a snodi decisivi e che, prima di tutto, sia necessario adottare scelte mirate nell’interesse dei cittadini, costretti ogni giorno a pagare per un servizio pubblico locale inefficiente, pericoloso e inadeguato". A parlare è Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia.

"Ricordiamo – prosegue Negrini – che l’inizio del declino del trasporto pubblico locale non è riscontrabile solo nel recente passato, ma è figlio anche di scelte politiche specifiche che, più che tenere conto delle competenze, hanno scelto di premiare le appartenenze, a discapito - direttamente o indirettamente - della città. Oggi Modena si trova a pagare un conto salatissimo in termini di gestione ed efficienza del trasporto pubblico. Negli anni, abbiamo assistito a qualsiasi tipo di scelta discutibile, sfociata anche in idee imbarazzanti, come quella dei famigerati accordi con il consolato filippino: un’operazione costruita ad arte per insinuare una presunta mancanza di volontà di lavorare, con l’obiettivo di distogliere l’attenzione dal vero nodo della questione: le condizioni e la qualità del lavoro offerto. L’incontro rappresenta un ulteriore motivo di attenzione da parte nostra, al netto dell’attacco al Governo che, evidentemente e volutamente, non tiene conto di uno storico che parte da molto più lontano".

"Se è vero che occorre analizzare il quadro nella sua interezza per giungere a un intervento strutturato che consenta una sinergia anche in tema di rilancio del trasporto pubblico modenese, è altrettanto vero che non si possa procedere senza prendere realmente atto della totale insufficienza del presidente Cirelli. Ricordiamo che, ad oggi, l’unica attività concreta e tangibile del presidente all’interno dell’azienda è stata quella di restare aggrappato alla poltrona e di opporsi ostinatamente alle dimissioni, che chiediamo ormai da due anni".

"Non può esistere un reale rilancio senza che siano sollevati dagli incarichi tutti coloro che hanno assistito e sono stati silenti attori del declino del trasporto pubblico modenese, Cirelli incluso, a cui rinnoviamo l’ennesima richiesta di dimissioni", la conclusione del capogruppo.