Infermiere del 118 spintonato: spalla lussata

Ennesima aggressione ai danni di un operatore sanitario: è accaduto lunedì notte a Carpi e la vittima è un infermiere del 118. A bordo dell’ambulanza, il sanitario si è recato in una palazzina in zona Cibeno per prestare soccorso a una bambina, figlia di genitori di origine straniera. Una volta giunto sul posto e valutata la situazione, l’equipaggio ha reputato che l’intervento fosse ‘a bassissima intensità assistenziale’, ossia non urgente, e di conseguenza ha chiesto ai genitori della bambina di ‘accelerare’ le operazioni di carico in ambulanza per poter così rientrare e mettere nuovamente a disposizione il mezzo di soccorso per casi gravi. Una richiesta che non è piaciuta a uno dei condomini presenti: l’uomo avrebbe preso di peso l’infermiere per poi sbatterlo contro un muro, provocandogli la lussazione di una spalla. Immediato l’intervento dell’autista dell’ambulanza che ha impedito che la violenza degenerasse ulteriormente, e ha prestato i primi soccorsi al collega a terra. Le Forze dell’ordine hanno raccolto le dichiarazioni dei presenti e dell’equipaggio. Ferma la condanna di Geminiano Bandiera, direttore dell’Emergenza-Urgenza: "E’ intollerabile ogni forma di violenza, a maggior ragione quelle nei confronti di un operatore del servizio sanitario pubblico che ha come obiettivo prestare la migliore assistenza possibile. Ho telefonato al professionista aggredito per portargli la vicinanza mia personale e dell’Azienda: al di là delle conseguenze, anche fisiche, di ciò che si subisce, c’è anche una sofferenza emotiva. Dobbiamo impegnarci insieme, sanità, istituzioni, volontariato, cittadini, andando oltre le polemiche, per ricostruire il rapporto di fiducia tra il personale sanitario e la popolazione. Tutti vogliamo il benessere delle nostre comunità, di chi ci vive e di chi ci lavora". Sul punto interviene anche Giuseppina Parente, responsabile del sindacato Fials: "Quello che è accaduto è inaccettabile. L’infermiere ha riportato lesioni con 30 giorni di prognosi. Gli operatori sanitari, che siano in Pronto soccorso, su un’ambulanza o automedica, in un reparto, sono sempre più alla mercè della violenza di chiunque". "Oltre alla condanna della violenza – prosegue Parente – l’episodio solleva un altro tema, ossia l’uso improprio dei mezzi di soccorso, scambiati per ‘taxi’ da numerosi cittadini. In casi non gravi occorre ricorrere a mezzi propri, evitando così di generare potenziali gravi carenze qualora sul territorio si verificassero in contemporanea delle urgenze. Per questo, nel prossimo incontro con l’assessore regionale alla Sanità, Massimo Fabi, proporremo l’introduzione di un ticket da applicare quando si accerta che un utente sta usando l’ambulanza come un mezzo di trasporto comunale, così come per i codici bianchi o verdi che arrivano in Pronto soccorso". Maria Silvia Cabri