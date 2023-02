Infermiere di comunità a Cortile

La rete dell’infermieristica di comunità si espande, con l’apertura di un nuovo punto nella frazione di Cortile. Il servizio, che sarà avviato a breve, è stato illustrato l’altra sera ai residenti nel corso di un incontro organizzato da Azienda USL e Amministrazione comunale di Carpi, a seguito della recente sospensione dell’attività nella frazione del medico di medicina generale provvisorio, che ha assunto la titolarità di un altro ambulatorio a Carpi. "Analogamente al Punto di infermieristica di comunità già attivo da oltre un anno su Migliarina, anche a Cortile l’infermiere di comunità – fa sapere l’Ausl – opererà a supporto della medicina generale, garantendo una presenza e una presa in carico continuativa e proattiva nel territorio di riferimento, e facilitando il percorso di vicinanza al cittadino in un’ottica di continuità dell’assistenza, con particolare attenzione alle persone fragili o con patologie croniche.

Tra le attività rientrano gli interventi di medicina di iniziativa previsti dal Piano Assistenziale Individuale, come ad esempio l’educazione terapeutica sui corretti stili di vita, la facilitazione alla programmazione dei controlli e l’utilizzo di strumenti di telemedicina. Fondamentale è la collaborazione con medici di medicina generale, pediatri e specialisti, oltre che con i Servizi sociali e le associazioni di volontariato". "L’Azienda USL sta mettendo in campo ogni risorsa in suo possesso per assicurare continuità e prossimità dell’assistenza ai cittadini, soprattutto quelli fragili e residenti nelle aree più periferiche delle nostre città – dichiara Stefania Ascari, direttrice del Distretto di Carpi –. Inoltre l’Infermiere di comunità avrà sede presso lo stesso locale che fino a pochi giorni fa ospitava il medico di medicina generale, favorendo l’accessibilità da parte dei cittadini.

Nel frattempo, insieme al Comune continueremo a lavorare per raccogliere la disponibilità di un altro medico ad aprire un ambulatorio a Cortile". "L’Amministrazione comunale – sottolinea il sindaco Bellelli – continua a fare ogni sforzo per agevolare la presenza in frazione del medico di medicina generale, continuando a mettere a disposizione i locali dell’ambulatorio".