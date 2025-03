Infermieri cercansi, l’allarme: "Molti vogliono abbandonare stipendi bassi e carriera bloccata"

"Tanti infermieri dell’azienda sanitaria vogliono abbandonare il lavoro". L’allarme è della Uil Fpl che riprende quanto pubblicato nei giorni scorsi sull’ ‘emorragia’ di personale sanitario nelle strutture emiliano romagnole e modenesi: il rapporto è al limite e forse anche oltre, con due infermieri per 16 pazienti di giorno e uno ogni 16 di notte. Il calcolo è tra i 100 e i 200 operatori mancanti a Modena. "Molti stanno andando via – avverte Nicola Maria Russo – e tanti altri infermieri sono in procinto di abbandonare volontariamente la professione". Modena in questo senso è particolarmente penalizzata dal costo della vita sempre più insostenibile, a partire dagli affitti esosi che rendono proibitiva la permanenza di personale che guadagna tra i 1.400 e i 1.600 euro netti al mese. Il presidente della Regione Michele de Pascale ha in mente di riservare 50 milioni di euro per arginare la fuga dei camici bianchi.

La situazione critica emerge dai dati rilevati dal sindacato tra gli infermieri modenesi nelle aziende sanitarie pubbliche. "Si è perso il senso di appartenenza e l’obbligo morale nei confronti dell’organizzazione". A peggiorare la situazione sono le retribuzioni e gli scarsi riconoscimenti professionali. "Nell’Ausl di Modena è tutto bloccato". In particolare, "le mobilità interne sono ferme, le progressioni di carriera sono congelate, gli incarichi di funzione un miraggio, lo straordinario è diventato una condizione obbligata, le assunzioni del 2024 non hanno coperto il turnover, le assunzioni nel 2025 sono state azzerate". Proprio la mancanza di nuovi reclutamenti aggrava il peso sul personale che oggi deve fronteggiare, calcola la Uil, "una carenza di 120 unità per la mancata copertura del turnover 2024". A questo si somma al ricambio dei primi tre mesi del 2025 "che si aggira intorno alle 80 unità".

Il risultato è che si lavora "saltando riposi, fermandosi oltre l’orario, in condizioni di lavoro che determinano disagio e precarietà". L’appello del sindacato è "di intervenire dal punto di vista politico e organizzativo, riducendo le attività burocratiche e garantendo un maggiore coinvolgimento e riconoscimento". Anche perché si rischia di scoraggiare i giovani dal percorre le carriere sanitarie: "Sempre più ragazzi rinunciano a studiare per diventare medici, infermieri e operatori sanitari".

Le richieste del sindacato – in vista anche delle elezioni per le prossime elezioni della rappresentanza sindacale unitaria che si terranno il 14, 15 e 16 aprile nelle strutture sanitarie modenesi – sono quattro: "Sbloccare le mobilità interne, ricoprire tutti i posti vacanti per gli incarichi di funzione, assumere il personale per la copertura del turnover 2024, ricoprire da subito il turn-over 2025". Infine, "la necessità di recuperare il potere d’acquisto dei salari, eroso da un’inflazione record che ha superato il 17% attraverso un adeguato rinnovo del contratto collettivo nazionale"